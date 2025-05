Puchar Polski dla Sosnowca! Decydowały rzuty karne

Na stadionie im. Władysława Króla w Łodzi, na którym na co dzień występują piłkarze pierwszoligowego ŁKS-u, zmierzyły się dwa czołowe obecnie kobiece zespoły w kraju. Dotarły one nie tylko do finału PP, ale zajmują także wysokie miejsca w kończącym się sezonie ekstraligi. Czarni wywalczyli w nich srebrny, a Pogoń brązowy medal.

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były dogrywka i rzuty karne. Po 90. minutach gry był remis 1:1 po trafieniach Klaudii Miłek w 78. minucie dla Czarnych oraz Weroniki Szymaszek w 84. minucie dla Pogoni. Dogrywka zakończyła się bez bramek. Zespół z Sosnowca od 81. minuty grał w osłabieniu, po czerwonej kartce Patrycji Sarapaty.

Bohaterką Czarnych była bramkarka Julia Woźniak, która obroniła dwa rzuty karne w regulaminowym czasie gry oraz dwa w serii rzutów karnych.

Czarni najwięcej razy ze wszystkich polskich zespołów triumfowali w rozgrywkach PP. W sobotę wywalczyli 14. trofeum. Pogoń nie ma go w swoim dorobku.

ORLEN Puchar Polski kobiet - finał

KKS Czarni Antrans Sosnowiec - Pogoń Szczecin 1:1 (1:1, 0:0), karne: 4-3

Bramki: Klaudia Miłek 78 - Weronika Szymaszek 84

Czarni: Julia Woźniak - Andrea Horvathova, Daria Kurzawa, Zofia Buszewska, Natalia Chudzik - Weronika Wójcik, Karlina Miksone (Klaudia Miłek 46), Zuzanna Witek, Amelia Chmura (Zuzanna Grzywińska 77) - Patrycja Sarapata, Nikol Kaletka

Pogoń: Anna Palińska - Alicja Dyguś (Androniki Michalopoulou 117), Karolina Łaniewska, Weronika Szymaszek, Zuzanna Radochońska - Zofia Giętkowska (Jaylen Crim 75), Martyna Brodzik, Alexis Legowski (Maja Leśkiewicz 84), Lena Świrska (Agnieszka Garbowska 102), Natalia Oleszkiewicz - Kornelia Okoniewska

Żółte kartki: Patrycja Sarapata, Amelia Chmura, Nikol Kaletka, Zofia Buszewska, Zuzanna Grzywińska, Andrea Horvathova (Czarni) - Karolina Łaniewska, Maja Leśkiewicz (Pogoń)

Czerwona kartka: Patrycja Sarapata 81 (za dwie żółte)

Sędziowała: Michalina Diakow (Konin).

RI, PAP