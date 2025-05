Jastrzębski prowadził już 2:0, pewnie wygrywając pierwsze dwa sety. Następnie do głosu na dobre doszli jednak "Jurajscy Rycerze".

- Na pewno szkoda, bo w pierwszych setach dominowaliśmy i powinniśmy byli dobić przeciwnika, który miał wiele problemów. Zrobili znakomite zmiany - Patryk Łaba, Karol Butryn. Ten mecz wyglądał trochę tak, jak cały nasz sezon - niezły początek, potem problemy - przyznał Fornal w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Przed Jastrzębskim mecz o brązowy medal, w którym podopieczni Marcelo Mendeza zmierzą się z turecką ekipą Halkbank Ankara.

- Fajnie byłoby zakończyć sezon przynajmniej delikatnie pozytywnym akcentem. Musimy wyjść z pozytywną energią i nie przeżywać tego, co się wydarzyło. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć brązowy medal, nawet jeśli to nie jest nasz wymarzony cel. Lepiej mieć brązowy medal niż żaden - zakończył.

Dla Fornala to ostatnie mecze w barwach polskiego klubu. Przyjmujący niedawno ogłosił, że po zakończeniu sezonu odchodzi z Jastrzębskiego Węgla.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2025 - terminarz i plan transmisji:

2025-05-16: Sir Sicoma Monini Perugia – Halkbank Ankara 3:0 (25:23, 25:23, 25:22)

2025-05-17: JSW Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (25:19, 25:18, 20:25, 20:25, 20:22)

2025-05-18: Mecz o 3. miejsce - Halkbank Ankara - JSW Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)

2025-05-18: FINAŁ - Sir Sicoma Monini Perugia - Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 20.05; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat).

WYNIKI MECZÓW LIGI MISTRZÓW SIATKARZY

BS, Polsat Sport