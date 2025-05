Broniący tytułu pięciokrotny mistrz świata Zmarzlik oraz Kubera są stałymi uczestnikami cyklu GP, natomiast Dudek pojedzie dzięki "dzikiej karcie" przyznanej przez organizatorów.

W piątkowych eliminacjach żadnemu z Polaków nie udało się awansować do czołowej ósemki, ale nie ma to większego znaczenia, bowiem decyduje przede wszystkim o kolejności numerów startowych. Najlepsza czwórka spotkała się w wyścigu finałowym, za który były przyznawane punkty do klasyfikacji MŚ.

Niespodziewanie najlepszy okazał się Czech Jan Kvech, który wyprzedził Australijczyka Brady'ego Kurtza oraz Brytyjczyków Roberta Lamberta i Dana Bewleya.

W sobotę odbędzie się drugi w tym sezonie turniej GP. Pierwszy w niemieckim Landshut wygrał Zmarzlik.

Początek zawodów na PGE Narodowym o godz. 19.00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

PAP, Polsat Sport