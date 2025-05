Cenna lekcja i kolejne punkty Kajetanowicza

Tegoroczny Rajd Portugalii przyniósł Polakom wiele nowości. Wrócili na jego trasy po trzech latach, korzystając z nowego samochodu i nowych opon. Dokładając do tego ogromną konkurencję, już na starcie wiadomo było, że nie będzie to łatwa przeprawa.



Kajetanowicz i Szczepaniak świetnie rozpoczęli zmagania jako wiceliderzy WRC2 Challenger po pierwszej próbie. Później plasowali się na piątym miejscu aż do drugiej, sobotniej pętli. Podczas niej przebili oponę i pokonali ponad 12 kilometrów na tzw. kapciu, spadając na siódme miejsce. W niedzielę udało się awansować na szóstą pozycję i na niej załoga ORLEN Rally Team dotarła do mety rajdu.



– Po trzech latach wróciliśmy do Portugalii. Ekstremalnie trudny rajd, chyba najbardziej popularny w kalendarzu mistrzostw świata. Ukończyliśmy go na pozytywnym miejscu, aczkolwiek nie jest to szczyt naszych marzeń. Oczywiście wszyscy spodziewają się więcej, natomiast w drugim tegorocznym starcie, przy takiej stawce, przy przebitej oponie i kilku problemach, myślę, że jest OK. Atmosfera zagrzewała nas do walki i mimo, że jesteśmy trochę zmęczeni po bardzo długich dniach i krótkich nocach, czujemy się szczęśliwi. Wiemy, co poprawić i to jest na koniec rajdu najważniejsze, na równi z jego ukończeniem i dopisaniem cennych punktów do tabeli. Cudownie było wrócić na portugalskie szutry i przejechać cały dystans. Dużo więcej wiem o tym rajdzie, ale przede wszystkim o samochodzie, który wciąż ma przede mną kilka tajemnic. Jazda nim sprawia mi wielką przyjemność. Chcę podziękować zespołowi ORLEN Rally Team, który wykonał świetną pracę, sponsorom i oczywiście kibicom. Wracamy do Polski, ale już niedługo wylatujemy na Sardynię. Tam dostaniemy już kolejną ewolucję amortyzatorów, więc będziemy się mogli tak naprawdę porównywać z resztą czołówki – podsumował start Kajetan Kajetanowicz, Rajdowy Mistrz Świata WRC2 Challenger z roku 2023.

Kolejnym startem duetu Kajetanowicz/Szczepaniak będzie Rajd Sardynii, rozgrywany w dniach 5-8 czerwca. Tam na Polaków czeka szesnaście szutrowych odcinków specjalnych i ponownie ponad trzydziestu konkurentów.

Rajd Portugalii 2025 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger:

1. Korhonen/Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) 3:59:55,7

2. Solans/Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2) +1:06,7

3. Dapra/Beltrame (Skoda Fabia RS Rally2) +1:36,4

4. Heikkila/Temonen (Skoda Fabia RS Rally2) +2:09,0

5. M. Bulacia/Vallejo (Toyota GR Yaris Rally2) +2:52,4

6. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +4:07,0

7. Jurgenson/Oja (Ford Fiesta Rally2) +4:29,8

8. Zaldivar/Der Ohannesian (Skoda Fabia RS Rally2) +6:51,4

9. L. Rossel/Mercoiret (Citroën C3 Rally2) +7:07,5

10. B. Bulacia/Morales (Toyota GR Yaris Rally2) +7:56,5

Informacja prasowa