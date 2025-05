Zagłębie Lubin - MKS Lublin to mecz w ramach finału ORLEN Pucharu Polski Kobiet. Przyszły mistrz ORLEN Superligi Kobiet podejmuje wicelidera. Jak zakończy się to starcie? Czy Zagłębie będące na zwycięskiej fali wygra to spotkanie? Transmisja finału Orlen Pucharu Polski kobiet o godzinie 13:00 na Polsat Sport 1 oraz Polsat Box Go. Start przedmeczowego studia o godzinie 12:00.