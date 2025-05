Hajto wypalił! "Opuścić spodenki, schować tatuaże!"

Tomasz Hajto w najnowszym odcinku "Cafe Futbol" wypowiedział się na dość często pomijany temat. 62-krotny reprezentant Polski zwrócił uwagę na postawę zawodników w dzisiejszych czasach.

- Opuścić spodenki, schować tatuaże i nauczyć się wewnętrzną częścią stopy zagrać do kolegi. To byłoby dużo bardziej efektowniejsze niż pokazanie mięśnia czworogłowego, który nie jest jakiś aż tak rozbudowany, chyba że tatuaż - rzucił żartobliwie Hajto w studiu.

- Rozmawialiśmy, że to w ogóle jakaś moda zrobiła się w Polsce, że wszyscy podciągają te spodenki. Nie wiem, co oni chcą tam pokazać. Tak wysoko podciągają, żeby coś pokazywać? Wiem, że świat się rozwija, że są tatuaże, że każdy to chce, ale do czego potrzebne są te spodenki? - kontynuował.

Hajto poruszył również inny temat. Mowa o ochraniaczach, które coraz częściej są wątpliwych rozmiarów i jakości.

- Kolejnym problemem są ochraniacze. Piłkarze wrzucają ochraniacze na pięć centymetrów, wycięte na maksa. Z tą sprawą sędziowie w Europie naprawdę powinni coś zrobić. Potem idziesz w normalnym zwarciu, przypadkowo kopiesz go wyżej, on wyje, ty niejednokrotnie dostajesz żółtą kartkę, ale tak naprawdę za co? On z tym mniejszym ochraniaczem gra lepiej w piłkę czy tylko lepiej się czuje? Zobaczcie, jakie to są wahania tych zawodników czasami, że jak założy te mniejsze ochraniacze i opuści getry, to będzie lepiej grał - wyjaśnił ekspert Polsatu Sport.