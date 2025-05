- W Polsce mamy wolność i demokrację. Żaden prezes nie może odbierać akredytacji dziennikarzowi z tego powodu, że nie podoba mu się to, co pisze - powiedział w programie Cafe Futbol Roman Kołtoń z "Prawdy Futbolu". Dziennikarz odniósł się w ten sposób do głośnego zamieszania w Pogoni Szczecin.