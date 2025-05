Legenda polskiej piłki w szpitalu! Niepokojące wieści

Jak donosi "Super Express" Jan Tomaszewski od czwartku przebywa w jednym z łódzkich szpitali z powodu zakrzepu pęcherza. Aktualnie przechodzi badania pod czujnym okiem lekarzy.

- Ból był okropny, nie do wytrzymania. Nie mogę nic jeść i pić, bo do dziś mam wodowstręt i jadłowstręt. Kilku lekarzy rozmawia nad tym, jakie leki mi przepisać, żeby problem wyeliminować. Choć teraz ból jest nieco mniejszy, to wciąż nie jest dobrze. Lekarz mówi, że trochę w tym szpitalu zostanę – mówi dla "Super Expresu" Tomaszewski.

63-krotny reprezentant naszego kraju jest również znanym komentatorem i ekspertem piłkarskim. Tomaszewski był kluczową postacią na mundialu w 1974 roku, gdy Polacy zdobyli brązowy medal. W pamięć polskich kibiców wrył się również słynny mecz z Anglikami na Wembley, rozegrany 17.10.1973, w którym Tomaszewski błyszczał między słupkami bramki biało-czerwonych, a spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Podczas swojej kariery reprezentował barwy między innymi Śląska Wrocław, Legii Warszawa czy ŁKS-u Łódź. Występował także w barwach belgijskiego VAC Beerschot, z którym zdobył Puchar Belgii oraz hiszpańskiego Herculesa Alicante.

Wiktor Kożuchowski, Polsat Sport