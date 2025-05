I choć jeszcze kilkanaście godzin wcześniej przeżywali gorycz porażki, teraz stają do walki o brązowy medal Ligi Mistrzów. Zwycięzca tego starcia może mówić o "uratowaniu" kończącego się sezonu klubowego.

W walce o finał JSW Jastrzębski Węgiel po tie-breaku przegrał z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, choć zespół Marcelo Mendeza już "witał się z gąską", gdyż w pewnym momencie prowadził 2:0.

- Fajnie byłoby zakończyć sezon przynajmniej delikatnie pozytywnym akcentem. Musimy wyjść z pozytywną energią i nie przeżywać tego, co się wydarzyło. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć brązowy medal, nawet jeśli to nie jest nasz wymarzony cel. Lepiej mieć brązowy medal niż żaden - powiedział Tomasz Fornal, dla którego Final Four w Łodzi to ostatnie chwile w barwach jastrzębian.

Dzień wcześniej, w piątkowym starciu, siatkarze Halkbanku Ankara ulegli Sir Sicoma Monini Perugia 0:3. Z ławki spotkanie to oglądał Kamil Semeniuk, który na turniej finałowy do Łodzi przyjechał z urazem łydki.

Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Halkbank Ankara na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.