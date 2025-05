Liga Mistrzyń 24/25. 24 maja zaważą się losy tych dwóch drużyn! Kto zwycięży?

Barcelona z szansą na trzeci triumf z rzędu. A może Arsenal nawiąże do historycznego wyniku z 2007 roku?



FC Barcelona w ostatnich latach stała się prawdziwym dominatorem w piłce nożnej kobiet. Zespół ten grał w czterech ostatnich finałach Ligi Mistrzyń, z czego dwa wygrał. Ten z czerwca 2023 roku doskonale pamięta Ewa Pajor, która grała wówczas w Wolfsburgu. Choć strzeliła gola i jej zespół prowadził już 2:0, to jednak skończyło się bolesnym 2:3.

Obecnie Ewa Pajor jest liderką Barcelony i 24 maja stanie przed szansą na wywalczenie największego sukcesu w swojej karierze. Blaugrana ma o co grać, ponieważ może sięgnąć po trzecią Ligę Mistrzyń z rzędu.

Po drugiej stronie boiska staną piłkarki Arsenalu Londyn. Z pewnością chcą nawiązać do historycznego sukcesu z 2007 roku. Wtedy ekipa Kanonierek sięgnęła po jedyną wygraną w Lidze Mistrzyń w swojej historii. Od tego czasu minęło blisko 20 lat i zawodniczki z Londynu po raz drugi zagrają w wielkim finale.

Historia pojedynków Barcelony i Arsenalu. Katalonki wydają się faworytkami



Do tej pory obie drużyny rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Najpierw w sezonie 2012/2013 zmierzyły się w 1/16 finału Ligi Mistrzyń. Wówczas oglądaliśmy absolutną dominację Arsenalu, który wygrał 3:0 i 4:0, zapewniając sobie awans do kolejnej rundy.

Drugi dwumecz miał miejsce w sezonie 2021/2022 w fazie grupowej rozgrywek. Wtedy role się odwróciły. Dominowała już Barcelona, która wygrała 4:1 i 4:0. Później dotarła do wielkiego finału, w którym musiała uznać wyższość Olympique Lyon.

Faworytkami do triumfu w Lidze Mistrzyń są zawodniczki FC Barcelony. W półfinale efektownie dwukrotnie pokonały 4:1 londyńską Chelsea. Do tego zapewniły sobie już zwycięstwo w lidze hiszpańskiej. Z pewnością mają jednak apetyt na kolejne trofeum. Arsenal przystąpi do finałowego starcia w Lizbonie jako pretendent, jednak stać go na sprawienie niespodzianki. W końcu w półfinale po dwumeczu pokonał Olympique Lyon.

Czy Polka będzie bohaterką?



W pierwszym składzie FC Barcelony powinniśmy oglądać Ewę Pajor, czyli nową królową strzelczyń ligi hiszpańskiej. W obecnej edycji Ligi Mistrzyń zdobyła już sześć bramek i ma apetyt na kolejne. To jedna z największych gwiazd ekipy ze stolicy z Katalonii. Polka od lat należy do grona najlepszych piłkarek świata i chce to potwierdzić w najbliższym finale.

Gdzie obejrzeć finał Ligi Mistrzyń?



Finał Ligi Mistrzyń 2024/2025 w piłce nożnej odbędzie się 24 maja na stadionie Estadio Jose Alvalade w Lizbonie. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na 18:00. Transmisja z tego meczu dostępna będzie na antenach sportowych Polsatu, co z pewnością zainteresuje polskich kibiców.

Polsat Sport