LM siatkarzy: JSW Jastrzębski Węgiel - Halkbank Ankara. Kto wygrał? Wynik

Kibice Jastrzębskiego Węgla w tym sezonie mogą czuć się zawiedzeni. Siatkarze klubu z Jastrzębia-Zdroju co prawda sięgnęli po Puchar Polski, jednak w PlusLidze nie byli w stanie zagwarantować sobie miejsca na podium. W półfinale przegrali z Bogdanką LUK Lublin, a w rywalizacji o trzecie miejsce musieli uznać wyższość PGE Projektu Warszawa.

Warto przypomnieć, że Jastrzębski Węgiel w półfinale największego europejskiego pucharu w świecie siatkówki stanął naprzeciwko innego zespołu z PlusLigi - Aluron CMC Warty Zawiercie. Chociaż przez chwilę wydawało się, że to JSW zagwarantuje sobie awans do finału, to "Jurajscy Rycerze" odwrócili los rywalizacji i przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Teraz Jastrzębski Węgiel będzie grał o brązowy medal Ligi Mistrzów. Rywalem polskiego klubu będzie ekipa Halkbank Ankara, która w półfinale przegrała z zespołem Sir Sicoma Monini Perugia.

JSW Jastrzębski Węgiel - Halkbank Ankara. Kto wygrał? Wynik

Mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Halkbank Ankara zostanie rozegrany w niedzielę 18 maja o godzinie 16:00. Relację na żywo można śledzić TUTAJ.

Transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Halkbank Ankara o trzecie miejsce Ligi Mistrzów siatkarzy w niedzielę 18 maja o godzinie 16.00 w Polsacie, Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek studia o godzinie 15.00.

