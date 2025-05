Ma 19 lat i właśnie zdobył medal Ligi Mistrzów. Przed meczem myślał, że... trener żartuje

JSW Jastrzębski Węgiel podniósł się po sobotniej porażce w półfinale Ligi Mistrzów. W niedzielę podopieczni Marcelo Mendeza ograli Halkbank Ankara 3:1 i sięgnęli po brązowy medal Ligi Mistrzów. Na pozycji libero zagrał Jakub Jurczyk, który zastąpił kontuzjowanego Jakuba Popiwczaka.



- Ucieszyłem się, kiedy trener spytał się mnie, czy jestem gotowy do gry, to myślałem, że sobie żartuje. Później zobaczyłem, że naprawdę zagram. Był stres, ale jestem zadowolony, że mogłem uczestniczyć w tym meczu. Liga Mistrzów to elitarne rozgrywki i nie ma nic lepszego w klubowej siatkówce. Ta drużyna zasługiwała na medal - powiedział przed kamerą Polsatu Sport.

Jastrzębski Węgiel po raz kolejny postawił na młodego zawodnika i to w bardzo ważnym spotkaniu. Jak zareagował na to sam Jurczyk?

- Cieszę się, ze klub daje szanse młodym libero, bo to rozwój dla nas wszystkich - ocenił krótko.

Jurczyk ma więc już medal Ligi Mistrzów. Jaki jest jego kolejny cel?

- Może medal PlusLigi? Chcę zbierać doświadczenie i rozwijać się siatkarsko - zakończył.

