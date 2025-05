Mecz Polki odwołany! Co z jej występem we francuskim turnieju?

Pierwsze spotkanie Magdaleny Fręch w ramach imprezy rangi WTA 500 w Strasburgu zaplanowane było na godzinę 13:00 w niedzielę. Przeciwniczką łodzianki miała być Beatriz Haddad Maia, jednak ostatecznie nie dojdzie do polsko-brazylijskiego starcia.

Haddad Maia została bowiem beneficjentką wycofania się Eliny Switoliny. Ukrainka była turniejową "5", ale dzięki jej rezygnacji awaryjne rozstawienie - z numerem 9. - otrzymała Brazylijka, która tym samym została przesunięta w drabince. Ostatecznie zmierzy się z Clarą Tauson, która początkowo miała stanąć właśnie naprzeciwko Switoliny.

Z kim więc w pierwszej rundzie turnieju w Strasburgu zagra Fręch? Nazwiska rywalki Polki jeszcze nie znamy, jednak wiemy, że będzie to tenisistka z kwalifikacji, które zakończa się w niedzielę. W walce o awans do głównej drabinki francuskich zawodów pozostały McCartney Kessler, Marie Bouzkova, Eva Lys, Anna Blinkowa, Renata Zarazua, Caroline Dolehide, Bernarda Pera i Elsa Jacquemot. To właśnie ktoś z tej ósemki zmierzy się z Fręch.

Internationaux de Strasbourg to ostatni - obok imprezy WTA 250 w Rabacie - przystanek przed docelowym w tej części sezonu wielkoszlemowym Roland Garros. Imprezy we Francji i Maroku zakończą się 24 maja, natomiast French Open w Paryżu rozpocznie się już następnego dnia.