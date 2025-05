Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk?

Jak co poniedziałek zapraszamy na Polsat Sport Talk. To podcast, który wyróżnia się wszechstronnością. W odróżnieniu od tematycznych serii, takich jak SiatCast czy Futbol Cast, porusza szeroką gamę sportowych tematów. Do studia zapraszani są goście z różnych zakątków świata sportu i mediów.

W najnowszym odcinku Polsat Sport Talk gościem Marcina Lepy będzie Andrzej Wrona - środkowy, który przez lata był jednym z filarów polskiej siatkówki. W tym sezonie, 36-letni mistrz świata z 2014 roku oficjalnie zakończył profesjonalną karierę, zamykając tym samym ważny rozdział w historii reprezentacji oraz PlusLigi.

W rozmowie nie zabraknie wspomnień z największych turniejów, kulisów złotego mundialu oraz refleksji nad tym, jak zmieniła się siatkówka na przestrzeni ostatnich lat. Wrona opowie również o planach na sportową "emeryturę" - czy nadal będzie związany z siatkarskimi parkietami?

Polsat Sport Talk na żywo w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl. Podcast będzie dostępny także na naszym kanale YouTube.

Polsat Sport