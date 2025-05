Portugalska rozgrywka trwa, pechowy kapeć Kajetanowicza

Duet ORLEN Rally Team wystartował do drugiej pętli jako piąty w klasyfikacji generalnej swojej kategorii. Choć dopiero poznaje tajemnice nowego samochodu, już teraz pokazuje się z bardzo dobrej strony, rywalizując z ponad trzydziestoma innymi załogami. Niestety na szesnastym odcinku specjalnym dotarł do mety z przebitą oponą, tracąc dwie pozycje. Przed finałowym etapem Kajetanowicz i Szczepaniak zajmują siódme miejsce w WRC2 Challenger.

– Chciałbym powiedzieć, że wszystko było w porządku, ale tym razem nie było. Przebiliśmy oponę, co rzadko nam się przytrafia, natomiast na tak dziurawym rajdzie takie problemy się zdarzają. Jechaliśmy na kapciu do końca odcinka specjalnego i to się opłaciło, choć było to trochę ryzykowne. Przejechaliśmy ponad 12 km bez powietrza, ale felga i zawieszenie wytrzymały. Są też pozytywy – coraz lepiej czuję samochód i więcej wiem. Na przykład to, żeby nie dobierać opon tak, jak dobrałem je dzisiaj na drugą pętlę. Mylące było to, że wczoraj „softy” na drugim przejeździe działały, co było widać po czasach, a dzisiaj ten wybór się nie sprawdził. Inne były odcinki specjalne, choć wydawały się nawet bardziej piaszczyste, a warunki pogodowe były zbliżone. No cóż, cały czas się uczymy nowych opon. Jedziemy na nich drugi rajd. Tak samo, jak tym autem, ale jestem bogatszy o doświadczenie i wciąż pozytywnie nastawiony. Przed nami 70 km niedzielnego etapu i bardzo wymagające odcinki. Musimy utrzymać koncentrację, choć jesteśmy już zmęczeni. Jak wszyscy tutaj, mieliśmy mało snu, a dni były bardzo rozciągnięte. Ale uśmiechy nie schodzą nam z twarzy i robimy swoje. Jutro kultowe Fafe, nie mogę się już doczekać – wypowiadał się Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.



Na niedzielę zaplanowano trzy dwukrotnie pokonywane odcinki specjalne. Będą to próby Paredes (16,09 km), Felgueiras (8,81 km) i chyba najsłynniejsza w rajdzie Fafe (11,18 km), z wyjątkową hopą w końcówce.

