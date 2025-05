Poznaliśmy pierwszych beniaminków Betclic 1 Ligi

Piłkarze Wieczystej, uznawani przed tym sezonem - z racji bardzo mocnego składu - za zdecydowanych faworytów Betclic 2. ligi (trzeci poziom), zremisowali w niedzielę na wyjeździe z Chojniczanką Chojnice 1:1.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski znowu bez gola! Niespodziewana porażka Barcelony

To oznacza, że na trzy kolejki przed końcem sezonu krakowska drużyna zgromadziła 59 punktów i traci aż 11 do lidera Polonii Bytom, a dziewięć do Pogoni, która jeszcze nie grała w tej kolejce, a ma lepszy bilans bezpośrednich meczów z Wieczystą.

Drużyna z Bytomia po raz ostatni występowała w Betclic 1. lidze w sezonie 2012/13, a Pogoń Grodzisk Maz. nigdy w swojej historii.

JESTEŚMY W PIERWSZEJ LIDZE!!! ❤️🤍❤️ pic.twitter.com/1pX6UnesKs — Pogoń Grodzisk Mazowiecki (@PogonGrodzisk) May 18, 2025

NIECH USŁYSZY CAŁA POLSKA, W 1. LIDZE KRÓLOWA ŚLĄSKA‼️🔵🔴🤩 #awansjestnasz pic.twitter.com/6penO7u13m — BS Polonia Bytom (@PoloniaBytom) May 18, 2025

PAP