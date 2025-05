Świetny mecz Linette! Pokonała byłą wiceliderkę światowego rankingu

Początek meczu należał do zawodniczki z Poznania, która już w pierwszym gemie przełamała serwis Czeszki, a następnie pewnie utrzymała swoje podanie, nie tracąc przy tym ani jednej piłki. Po dwóch gemach Linette prowadziła 2:0, oddając rywalce zaledwie jeden punkt. W kolejnych fragmentach seta obie tenisistki pewnie serwowały, jednak to Polka kontrolowała przebieg wydarzeń na korcie. Kluczowy okazał się ósmy gem - Krejcikova miała okazję na przełamanie, ale Linette wybroniła się skuteczną grą i w kolejnej odsłonie zamknęła seta przy pierwszym break poincie, wygrywając go 6:3.

Druga partia rozpoczęła się od przełamania na korzyść reprezentantki Czech, jednak Linette błyskawicznie odpowiedziała - odrobiła stratę dzięki agresywnemu returnowi i wygrała gema "na sucho". Od tego momentu mecz toczył się pod dyktando Polki, która imponowała spokojem i konsekwencją w wymianach. Kolejne trzy gemy padły łupem 33-latki, która po raz drugi w meczu przełamała serwis utytułowanej Czeszki - złotej medalistki olimpijskiej z Tokio w grze podwójnej. Poznanianka ponownie domknęła seta w dziewiątym gemie, wykorzystała trzecią piłkę meczową i triumfowała 6:3. Dzięki temu pewnemu zwycięstwu zameldowała się w kolejnej rundzie rozgrywek.

Dzięki temu zwycięstwu Linette zameldowała się w 1/8 finału turnieju w Strasburgu, gdzie czeka ją starcie z Rebeccą Sramkovą.

W zawodach we Francji występuje również Magdalena Fręch. Jej rywalka w pierwszej rundzie nie jest jeszcze znana - będzie to jedna z zawodniczek wyłonionych z kwalifikacji, które zakończą się w niedzielę. O miejsce w głównej drabince walczą: McCartney Kessler, Marie Bouzkova, Eva Lys, Anna Blinkowa, Renata Zarazua, Caroline Dolehide, Bernarda Pera oraz Elsa Jacquemot. To jedna z nich stanie naprzeciwko Fręch w pierwszej rundzie turnieju.

Magda Linette (32. WTA) - Barbora Krejcikova (16. WTA) 6:3, 6:3.