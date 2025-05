Szalona kolejka w Serie A! Mistrza poznamy w ostatniej serii gier

Oba spotkania miały dość dramatyczny przebieg, zwłaszcza w końcówkach. W ósmej doliczonej minucie drugiej połowy w Parmie sędzia podyktował rzut karny dla gości, ale po analizie VAR zmienił decyzję, co zaowocowało wielkimi nerwami i czerwonymi kartkami dla trenerów obu drużyn: Antonio Conte (Napoli) i Rumuna Christiana Chivu (Parma).

Z kolei w Mediolanie gospodarze strzelili w doliczonym czasie gola na 3:2, ale trafienie także nie zostało uznane z powodu pozycji spalonej. Wcześniej bramki dla Interu uzyskali Niemiec Yann Bisseck (45+2.) i Holender Denzel Dumfries (79.), a dwukrotnie do remisu doprowadził Hiszpan Pedro (72. i 90. z rzutu karnego).

W doliczonym czasie drugiej połowy na boisko weszli piłkarze gospodarzy: Piotr Zieliński i Nicola Zalewski.

Napoli ma 79 punktów, a Inter - 78. W ostatniej kolejce lider zmierzy się u siebie z 14. Cagliari, a mediolańczycy - na wyjeździe z 10. Como. Gdyby po niedzielnych rozstrzygnięciach oba zespoły miały tyle samo punktów, o tytule zdecyduje baraż.

Choć ani Cagliari, ani Como nie należą do czołówki, wydaje się, że trudniejsze zadanie będzie miał wicelider, bo Como jest niepokonane od 15 marca. Bilans podopiecznych hiszpańskiego trenera Cesca Fabregasa od tego momentu to siedem zwycięstw i dwa remisy, w tym niedzielny z Veroną 1:1 na wyjeździe. W zespole gospodarzy do 77. minuty grał Paweł Dawidowicz.

Na trzecim miejscu na pewno sezon zakończy Atalanta, która w sobotę wygrała z Genoą 3:2. Nie wiadomo natomiast, kto z czwartej pozycji uzupełni stawkę reprezentantów Włoch w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Obecnie zajmują ją Juventus - w składzie wciąż bez kontuzjowanego od dawna Arkadiusza Milika - który po zwycięstwie u siebie nad Udinese 2:0 ma 67 punktów. Piąta AS Roma, która ograła AC Milan 3:1, zgromadziła 66 pkt, a szóste Lazio ma 65.

BS, PAP