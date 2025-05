Jastrzębski Węgiel zajął trzecie miejsce w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W spotkaniu o brązowy medal zawodnicy Marcelo Mendeza w czterech setach pokonali turecki Halkbank Ankara.

- Lepiej zająć trzecie niż czwarte miejsce. Przez play-offy uświadomiłem sobie, że gdy byliśmy w finałach i czasami je wygrywaliśmy, czasami nie... To, co udało nam się osiągnąć w Jastrzębiu, musimy docenić i szanować - przyznał przyjmujący.

Tuż przed spotkaniem z gry wypadł Jakub Popiwczak. Liber Jastrzębskiego Węgla ponownie zmaga się z kontuzją. Podobnie jak Fornal, Popiwczak opuszcza aktualny klub.

- Popiwczak na pewno chciał zagrać w ostatnim meczu, ale są rzeczy, na które nie ma się wpływu. Przed nim jeszcze kilka lat grania. Zrobił wszystko, wrócił, ale uraz się odnowił. Takie jest życie sportowca, że czasami zawodników brakuje. Teraz jest czas, żeby wszystko wyleczyć, odpocząć. Zaczynamy krótkie wakacje - ocenił Fornal w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Fornal po sześciu latach odchodzi z Jastrzębskiego Węgla. Jak podsumował ten czas w polskim klubie?

- To była wspaniała przygoda, historia, która na ten moment się kończy. Piękne sześć lat. Wydaje mi się, że musimy być dumni z tego, co osiągnęliśmy. Nie zawsze byliśmy faworytami, ale walczyliśmy i często znajdowaliśmy się w finałach. To jest mój drugi dom, zawsze będę o tym miejscu mówił cieple - o kibicach, o ludziach, którzy tam pracują - powiedział.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Przychodziłem tam jako młody chłopak z normalną fryzurą, a wyjeżdżam z takimi włosami i brodą... Trochę się zmieniło, ale najważniejsze jest to, że było to fenomenalne miejsce. Życzę każdemu siatkarzowi, żeby mógł kiedyś przeżyć to, co ja przeżyłem w Jastrzębiu - zakończył reprezentant Polski.

BS, Polsat Sport