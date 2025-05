Switolina - Tauson to niedoszłe spotkanie w ramach turnieju w Strasburgu. Niedawno obie tenisistki rywalizowały w Rzymie. We Włoszech nieco lepiej poradziła sobie Switolina, która doszła do ćwierćfinału. Rundę wcześniej odpadła natomiast Tauson.

Do tej pory Switolina i Tauson rywalizowały ze sobą dwukrotnie. Jak się okazało, do trzeciego spotkania we Francji ostatecznie nie dojdzie. Doświadczona Ukrainka wycofała się bowiem tuż przed startem francuskiej imprezy.

- Wszyscy wiecie, że Strasburg ma specjalne miejsce w moim sercu. To tam zdobyłam swój pierwszy tytuł jako mama i uwielbiam grać przed tą publicznością. Teraz skupiam się na Rolandzie Garrosie. Dziękuję wszystkim za zrozumienie - napisała na Instagramie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Elina Switolina - Clara Tauson na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport