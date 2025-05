Raducanu - Kasatkina to ciekawie zapowiadające się spotkanie w ramach turnieju w Strasburgu. Obie tenisistki niedawno rywalizowały w Rzymie. We Włoszech znacznie lepiej poradziła sobie Raducanu, która doszła do 1/8 finału, gdzie musiała uznać wyższość Amerykanki Coco Gauff, późniejszej finalistki.

Do tej pory Raducanu i Kasatkina spotkały się ze sobą trzykrotnie. Za każdym razem górą była Kasatkina. Czy we Francji 22-latka po raz pierwszy pokona bardziej doświadczoną rywalkę?

Relacja live i wynik na żywo meczu Emma Raducanu - Daria Kasatkina na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport