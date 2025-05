Grał u boku Messiego! Były zawodnik Barcelony kończy karierę

🗓️ 992 games played

⚽️ 140 goals

🏹 156 assists

💫 106 Croatia caps

🥈 World Cup silver

🏆 1x UCL, 2x UEL, 1x UEFA Supercup, 4x La Ligas, 1x Club World Cup, 4x Copa del Reys, 2x Spanish Supercups, 1x German Cup, 1x Swiss Cup



Thank you for everything, Raketa. 🚀 https://t.co/xRbez9J5Kb pic.twitter.com/Kvpay0cSKW