Kamil Semeniuk wprost po finale Ligi Mistrzów. Pochwalił polski zespół

Po zaciętej walce Perugia ostatecznie pokonała zespół z Zawiercia w finale Ligi Mistrzów. Spotkanie między tymi drużynami było widowiskiem pełnym emocji. "Jurajscy Rycerze" przegrali dwa pierwsze sety, ale później zdołali jednak wyrównać stan meczu i doprowadzić do tie-breaku.

- Po raz kolejny udowodnili (siatkarze Warty Zawiercie - przyp. red.), że się nie poddają. Dopóki przeciwna drużyna nie ma tej trójki, jeżeli chodzi o sety, to oni grają do samego końca i znowu to pokazali w dzisiejszym spotkaniu. Niemniej jednak jesteśmy szczęśliwi, że ten tie-break padł naszym łupem i wygraliśmy. A co do atmosfery, była fenomenalna. Ja się spodziewałem, że taka będzie, przez cały turniej też taka była. W finale hala dopingowała drużynę z Zawiercia, co jest naturalną rzeczą, to jest polska drużyna. To było dla mnie dziwne uczucie, że gram w Polsce, na hali, gdzie już też grałem z reprezentacją i ludzie kibicują, ale teraz przeciwko mnie. Także to też troszeczkę dodatkowo smakuje - powiedział Semeniuk.

Jest to historyczne zwycięstwo włoskiego zespołu. Po raz pierwszy siatkarzom Perugii udało się zdobyć to trofeum.

- Myślę, że prezes będzie jeszcze przez długie dni świętował. W końcu myślę, ma to prawo, bo naprawdę czekał na ten sukces. Budował ten klub przez lata, wydawał fortunę, żeby ściągać najlepszych zawodników i przez długie lata nie udało się zdobyć tego wymarzonego trofeum Ligi Mistrzów. Aż w końcu przyszła ta pora i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Ja jestem z siebie bardzo dumny, że mogę być częścią tej drużyny i wpisać się na kartach historii Perugii.

Gabriela Mikulska, Polsat Sport