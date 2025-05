Polak zagra w Bundeslidze! Odejście z Ekstraklasy w cieniu konfliktu

Jak poinformował rzecznik gliwiczan Kajetan Piotrowski, zawodnik skorzystał z możliwości podpisania umowy z innym klubem w okresie 6 miesięcy przed wygaśnięciem obowiązującego kontraktu.

Pyrka do Piasta trafił w 2020 roku ze Znicza Pruszków. Rozegrał w gliwickich barwach 155 spotkań, zagrał w reprezentacjach Polski U-20 i U-21.

Był podstawowym graczem gliwickiej drużyny. Jesienią wystąpił we wszystkich 18 spotkaniach ligowych od pierwszej do ostatniej minuty.

Zimą jego sytuacja się skomplikowała. Trener Aleksandar Vukovic nie wziął go na zgrupowanie do Hiszpanii, a wiosną zawodnik trenował z pierwszą drużyną, ale w niej nie grał. Szkoleniowiec nie chciał tego szerzej komentować, mówił, że to kwestia na linii piłkarz – klub.

Zarząd Piasta w lutowym oświadczeniu wyjaśnił, że Pyrka nie podjął negocjacji w sprawie przedłużenia umowy, nie doszło też do transferu, mimo ofert zagranicznych (Europa i USA) w zimowym okienku transferowym. Władze klubu deklarowały, że były gotowe te propozycje zaakceptować.

- Pragniemy wyrazić swoje rozczarowanie i zniesmaczenie zachowaniem zawodnika i jego agenta, które oceniamy jako skrajnie nieetyczne, w kontekście wkładu Piasta w obecną wartość rynkową i poziom sportowy Arkadiusza Pyrki. Jednocześnie stanowczo przeciwstawiamy się próbom dyskredytowania klubu, tylko i wyłącznie z tego powodu, że przeciwstawia się dyktatowi jednego z piłkarskich agentów – podkreślili wtedy szefowie Piasta.

GM, PAP