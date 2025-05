Koniec pewnej ery. Kibice JSW Jastrzębskiego Węgla pożegnali swoich liderów

Pod kierunkiem Argentyńczyka jastrzębianie wywalczyli dwa tytuły mistrza Polski, dwa razy grali w finale Ligi Mistrzów, ostatnią edycję zakończyli na trzecim miejscu, zdobyli Puchar i Superpuchar Polski.

- To mój "ostatni taniec" w jastrzębskiej hali. Walczyliśmy w minionym sezonie, by wygrać wszystko. Stało się inaczej. Złoty medal dla Bogdanki LUK Lublin w PlusLidze to nie niespodzianka. Lublinianie mieli świetny zespół, grali bardzo dobrze - dodał podczas spotkania drużyny z sympatykami JSW.

ZOBACZ TAKŻE: Co z przyszłością filaru mistrza Polski? To już pewne!

Nie chciał potwierdzić podjęcia pracy we włoskim Itasie Trentino. Podkreślił, że dobrze się czuł w Polsce.

- Byłem naprawdę bardzo szczęśliwy w Polsce, w Jastrzębiu-Zdroju. Spotkałem tu niesamowitych ludzi, zawodników, kulturę. Jestem dumny ze swojej pracy tutaj - podsumował.

Prezes klubu Adam Gorol nie ukrywał, że coś się w zespole skończyło, a jednocześnie – coś się zaczyna.

- Kończy się pewna era. Trzeba było w godny sposób podziękować. Kuba (libero) grał u nas 13 lat, to ikona naszej Akademii Talentów i klubu. Tomek (przyjmujący) sześć lat temu przyszedł do nas jako młody chłopak, odchodzi jako dorosły mężczyzna i bardzo doświadczony zawodnik. Jestem z tego bardzo dumny. Są filarami reprezentacji. To dzięki nim mogliśmy budować tak silną drużynę i odnosić sukcesy - powiedział prezes.

Nie ukrywał, że ostatni sezon PlusLigi przyniósł pewien niedosyt.

- Skoro cztery razy z rzędu byliśmy w finale PlusLigi, trzy razy zdobyliśmy złoto, to wydawało się, że ta passa powinna być kontynuowana. Ale to jest sport, polska liga rośnie w siłę. Trzeba było uznać wyższość rywali. To, że nie znaleźliśmy się na podium to niespodzianka in minus, ale nie robimy z tego problemu. Bardziej patrzymy na to, co mamy. Sezon zamykamy pozytywnie - zauważył prezes.

Jastrzębianie zakończyli sezon w niedzielę, kiedy pokonali w Łodzi turecki Halbank Ankara 3:1 w meczu o brąz Ligi Mistrzów siatkarzy.

W PlusLidze musieli uznać wyższość PGE Projektu Warszawa (0-3 w meczach) w batalii o trzecie miejsce. Wcześniej, w półfinale, zostali wyeliminowani przez Bogdankę (1-2).

PAP