Niepokojące doniesienia w sprawie Hubera! Taki scenariusz to byłby koszmar!

Huber pechowo zakończył swoją dwuletnią przygodę z jastrzębianami. W półfinale Champions League przeciwko Aluron CMC Warcie Zawiercie musiał przedwcześnie opuścić parkiet ze względu na uraz oka. Środkowy dostał piłką w twarz, a kontuzja okazała się na tyle poważna, że musiał pojechać do szpitala. W międzyczasie ekipa ze Śląska przegrała mecz 2:3, mimo prowadzenia 2:0 w setach.

Dzień później Huber oglądał z perspektywa kibica, jak podopieczni Marcelo Mendeza pokonują Halkbank Ankara 3:2 i zdobywają brązowy medal Ligi Mistrzów.

- Generalnie czuję się dobrze. Sobotnia wizyta na SOR-ze trwała cztery godziny i zakończyła się sukcesem. Nie narzekam, bo byli ludzie, którzy czekali dłużej. Każdy z nas wiedział, że to dla nas (Jakuba Popiwczaka i Tomasza Fornala - przyp. red.) ostatnie spotkania w Jastrzębiu-Zdroju i kończy się pewien etap w naszym życiu. Dla mnie to była ciekawa przygoda. Były lepsze i gorsze momenty. A jeśli chodzi o przyszłość to do zobaczenia na innym kontynencie - powiedział siatkarz, cytowany przez "Strefę Siatkówki".

ZOBACZ TAKŻE: Cóż to był za sezon Ligi Mistrzów! Przeżyjmy to jeszcze raz (WIDEO)

Jak się okazuje, 26-latka czeka dłuższa przerwa w grze ze względu na opóźniony zabieg. To z kolei sprawia, że nieprędko zobaczymy go w barwach narodowych.

- Mój zabieg na przegrodę nosową będzie przesunięty o przynajmniej cztery tygodnie. Muszę dostać od lekarza wiadomość, że wszystko jest w porządku. Dopiero wtedy będę miał zabieg. Rozmawiałem już z selekcjonerem, jesteśmy w kontakcie. To może mnie wyeliminować z całego sezonu kadrowego - rzekł Huber.

Brak Hubera w kadrze na tegoroczny sezon reprezentacyjny byłby bardzo złą wiadomością dla Nikoli Grbicia, który nie mógłby skorzystać z doświadczonego środkowego. Huber w pierwszej reprezentacji występuje od 2019 roku, sięgając po złoto mistrzostw Europy, Ligi Narodów i srebro igrzysk olimpijskich.

Polsat Sport