Pierwsza porażka Kanady na MŚ. Spadek Francji

Po porażce Kanady jedynym zespołem z kompletem punktów jest prowadząca w grupie A Szwecja. Druga Kanada i trzecia Finlandia są już pewne gry w ćwierćfinałach. Z kolei Francja przegrała ze Słowenią 1:3.

Zobacz także: Hokejowe mistrzostwa świata Elity - plan transmisji

W grupie B szóste zwycięstwo odnieśli broniący tytułu Czesi, wygrywając z Niemcami 5:1. W spotkaniu istotnym dla układu dolnej części tabeli Norwegia pokonała Węgry 1:0 i zapewniła sobie utrzymanie. Jeśli we wtorek Kazachstan nie zdobędzie choćby punktu w meczu ze Szwajcarią, to pożegna się z elitą. W innym przypadku spadną Węgry.

Wyniki poniedziałkowych meczów:

grupa A (Sztokholm)

Francja - Słowenia 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Kanada - Finlandia 1:2 po karnych (0:0, 1:0, 0:1; 0:0, 0:1)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)



1. Szwecja 6 6 0 25-3 18

2. Kanada 6 5 1 29-4 16

3. Finlandia 6 5 1 20-9 13

4. Łotwa 6 3 3 16-19 9

5. Austria 6 3 3 15-17 7

6. Słowacja 6 2 4 8-22 7

7. Słowenia 7 1 6 9-29 4

8. Francja 7 0 7 8-27 1

grupa B (Herning)

Niemcy - Czechy 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Węgry - Norwegia 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, bramki, punkty)

1. Czechy 6 6 0 33-9 17

2. Szwajcaria 6 5 1 30-8 16

3. USA 6 5 1 29-12 14

4. Dania 6 3 3 23-23 9

5. Niemcy 6 3 3 19-20 9

6. Norwegia 7 1 6 13-24 4

7. Kazachstan 6 1 5 8-28 3

8. Węgry 7 1 6 8-39 3

Za zwycięstwo w trzech tercjach przyznawane są trzy punkty, za zwycięstwo po dogrywce lub karnych - dwa, a za porażkę po dogrywce lub karnych - jeden punkt.



Plan transmisji na wtorek 20.05.2025

Łotwa – Austria - Polsat Sport 3, Polsat Box Go (12:10)

Słowacja – Finlandia - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (16:10)

Kanada – Szwecja - Polsat Sport 3, Polsat Box Go (20:10)

Szwajcaria – Kazachstan - Polsat Sport 2, Polsat Box Go (12:10)

Czechy – USA - Polsat Sport 3, Polsat Box Go (16:10)

Niemcy – Dania - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (20:10)

PAP