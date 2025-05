To nie koniec serii. Arriva Polski Cukier ograł Anwil

Od początku goście starali się grać efektownie i skutecznie - po trafieniu Ryana Taylora byli lepsi o cztery punkty. Viktor Gaddefors i Barret Benson szybko nawiązali rywalizację. Mimo że cały czas świetnie radził sobie też Luke Petrasek, to późniejsze akcje Abdul-Malika Abu sprawiały, że po 10 minutach było tylko 21:22. Na początku drugiej kwarty Dominik Wilczek dawał przewagę torunianom. Mecz teraz się wyrównał, a po akcji Justina Turnera włocławianie byli na prowadzeniu. W ataku nie do zatrzymania był jednak Michael Ertel. Dzięki niemu to zespół trenera Srdjana Suboticia przejmował inicjatywę. Ostatecznie po trójce Amerykanina pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 53:41.

Zaraz po przerwie ekipa z Włocławka starała się odrabiać straty. Po późniejszych zagraniach Luke’a Petraska i Michała Michalaka zbliżała się na pięć punktów. Szybko sytuację na korzyść gospodarzy poprawiali Divine Myles i Grzegorz Kamiński. Po rzutach wolnych Dominika Wilczka różnica wynosiła aż 14 punktów. Po 30 minutach było 77:63. W kolejnej kwarcie… nic się nie zmieniało! Po kolejnych trójkach Ertela i Kamińskiego przewaga wzrosła do 19 punktów. Zespół trenera Selcuka Ernaka nie była już w stanie wrócić do meczu. Torunianie kontrolowali wydarzenia na parkiecie do samego końca i zwyciężyli ostatecznie aż 105:82.

Barret Benson i Michael Ertel rzucili po 25 punktów dla gospodarzy. W ekipie gości wyróżniał się Luke Petrasek z 17 punktami i 3 zbiórkami.

Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek 105:82 (21:22, 32:19, 24:22, 28:19)

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw): 2-1 dla Anwilu. Kolejny mecz w odbędzie się w środę w Toruniu.

Arriva Polski Cukier Toruń: Michael Ertel 25, Barret Benson 25, Divine Myles 16, Viktor Gaddefors 13, Grzegorz Kamiński 11, Dominik Wilczek 9, Malik Abu 6, Bartosz Diduszko 0, Paweł Sowiński 0, Hubert Lipiński 0.

Anwil Włocławek: Luke Petrasek 17, Michał Michalak 11, DJ Fundenburk 10, Justin Turner 9, Deane Williams 8, Nick Ongenda 8, Luke Nelson 7, Ryan Taylor 5, Kamil Łączyński 4, Karol Gruszecki 2, Krzysztof Sulima 1, Bartosz Łazarski 0.