Wielkie siatkarskie święto! Ponad milion kibiców

W tym roku finałowy turniej siatkarskiej Ligi Mistrzów odbył się w Polsce, a konkretnie w Łodzi. O triumf w największym europejskim pucharze walczyły dwa zespołu z PlusLigi - JSW Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie. Polskie zespoły stanęły naprzeciwko siebie w półfinale zmagań. Lepsi po zaciętym spotkaniu okazali się "Jurajscy Rycerze".

Drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego nie była jednak w stanie sięgnąć po trofeum. Ekipa z Zawiercia w finale Ligi Mistrzów przegrała bowiem z zespołem Sir Sicoma Monini Perugia. Natomiast JSW Jastrzębski Węgiel sięgnął po brązowy medal, pokonując w meczu o trzecie miejsce klub Halkbank Ankara.

Kibice podczas decydujących spotkań tłumnie przybyli do łódzkiej hali, by na żywo obserwować zmagania najlepszych zespołów na Starym Kontynencie. Jak się okazuje, wielu fanów postanowiło zostać w swoich domach i obejrzeć transmisje z tego siatkarskiego święta. Finał Ligi Mistrzów, który był transmitowany w Polsacie, Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go, oglądało ponad milion osób.

"Ponad 1.000.000 widzów finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Takie mecze oglądają się same" - napisał na platformie X dziennikarz Polsatu Sport Jerzy Mielewski.

W załączonym materiale wideo przypominamy, jak wyglądał finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszamy do obejrzenia skrótu decydującego spotkania.

AA, Polsat Sport