Bednaruk ostro skrytykował uczestnika Final Four LM. "Nie pasował"

Eksperci najpierw poświęcili uwagę Halkbankowi, który przegrał z Jastrzębskim Węglem mecz o brązowy medal Ligi Mistrzów. Prowadzący stwierdzili, że Halkbank nie pasował do finałów, w których powinny grać cztery najlepsze drużyny.

- Halkbank wyglądał, jakby nie za bardzo pragnął zwycięstwa - padło w podcaście z ust Bednaruka.

- Halkbank nie pasował do tej imprezy. Grał słabo organizacyjnie, z bardzo słabym zaangażowaniem i jakościowo wyglądał źle. Przeciwko takiej drużynie mecze będą wyglądały źle, co było widać w meczu z Jastrzębiem. Dać im piłkę do środka boiska, a oni się zderzą głowami i nic z tego nie będzie. Wygrali tylko jednego seta na tej imprezie, więc automatycznie mecze przeciwko słabej drużynie będą słabo wyglądały. Ja byłem bardzo zawiedziony tą jakością - dodał ekspert.

Gabriela Mikulska, Polsat Sport