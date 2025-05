Chwalińska z awansem na Roland Garros! Zagra z przyjaciółką Igi Świątek

Maja Chwalińska przystąpiła do kwalifikacji do drugiej w tym sezonie imprezy wielkoszlemowej. Polka w eliminacjach Roland Garros została rozstawiona z numerem 20., a jej przeciwniczką w pierwszej rundzie była występująca dzięki dzikiej karcie, urodzona w 2009 roku reprezentantka gospodarzy - Cindy Langlais.

W spotkanie lepiej weszła Francuzka, która już w pierwszym gemie przełamała nasza rodaczkę. Chwilę później Chwalińska miała trzy break pointy, jednak rywalka wyszła z opresji i odskoczyła na 2:0. Przy 1:2 Polka miała kolejną szansę na odrobienie strat, ale Langlais ponownie zdołała się obronić.

Swego Chwalińska dopięła w szóstym gemie. Udało jej się zdobyć rebreaka, wyrównując na 3:3. Następnie zawodniczka pochodząca z Dąbrowy Górniczej ustabilizowała się na serwisie i nie miała żadnych problemów z jego utrzymaniem. Kluczowa była końcówka - przy stanie 5:4 Polka wywarła presję na Langlais i zwyciężyła przy jej podaniu, zamykając tym samym pierwszą partię.

Druga odsłona zmagań toczyła się na żyletki. Mimo że w drugim gemie dwa break pointy miała Chwalińska, a w piątym - Langlais, to przez dłuższy czas nie ujrzeliśmy żadnego przełamania. To nadeszło przy rezultacie 3:3. Wtedy inicjatywę nad wydarzeniami na korcie przejęła Francuzka i to ona odjechała Polce, a potem doprowadziła do wyrównania w całej potyczce i decydującego seta.

Finałowy akt rywalizacji od samego początku układał się po myśli Chwalińskiej. Ba, był to spektakl jednej aktorki. Wyżej notowana Polka nie oddała Langlais ani jednego gema, triumfując do zera i meldując się w drugiej fazie kwalifikacji paryskiego Wielkiego Szlema, gdzie zmierzy się z inną bardzo dobrą przyjaciółką Igi Świątek - Kają Juvan.

Maja Chwalińska - Cindy Langlais 6:4, 4:6, 6:0