Glik podjął decyzję ws. swojej przyszłości. Już wszystko jasne

37-letni Glik od października ubiegłego roku przechodził rehabilitację zerwanych więzadeł w kolanie i nie grał w meczach piłkarskiej ekstraklasy. 103-krotny reprezentant Polski dołączył do Cracovii latem 2023 roku. W tym czasie zagrał w 21 meczach, w których zdobył dwie bramki. Po raz ostatni na boisku pojawił się 6 października 2024 roku w wygranym 4:2 spotkaniu ze Śląskiem we Wrocławiu. Potem na treningu zerwał więzadła w kolanie i przechodził rehabilitację. Od kilku tygodniu brał udział w treningach zespołu, jednocześnie prowadzono negocjacje w sprawie wygasającej umowy. Zakończyły się one powodzeniem i doświadczony obrońca jeszcze przez rok będzie zawodnikiem "Pasów".

ZOBACZ TAKŻE: UEFA oficjalnie przejęła wrocławski stadion. Trwają przygotowania do finału

Z Cracovią żegna się natomiast Kallman, który mimo oferty, nie zdecydował się przedłużyć wygasającej 30 czerwca umowy. Reprezentant Finlandii związał się z występującym w 2. Bundeslidze Hannoverem 96, z którym podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku.

Kallman spędził w krakowskim klubie trzy lata. Zagrał w 100 meczach ekstraklasy, zdobył 33 bramki i zaliczył 16 asyst. Dzięki temu został najlepszym strzelcem Cracovii w XXI wieku. W obecnych rozgrywkach 18 razy pokonał bramkarza rywali i w klasyfikacji strzelców zajmuje trzecie miejsce.

Cracovia zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli ekstraklasy. Po sezonie z zespołem pożegna się trener Dawid Kroczek, a także obrońca Arttu Hoskonen oraz pomocnik Patryk Sokołowski, z którymi nie przedłużono kontraktów.