Kto obcokrajowcem sezonu w PlusLidze? Bednaruk nie zgadza się z nominacjami!

W trakcie Gali przyznanych zostanie dziewięć statuetek za miniony sezon oraz cztery nagrody specjalne związane z 25-leciem PLS-u. W kategorii siatkarka sezonu nominacje otrzymały Agnieszka Korneluk, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka oraz Paulina Damaske. Zarówno Marek Magiera, jak i Jakub Bednaruk nie mają wątpliwości, kto powinien otrzymać wyróżnienie.

- Katarzyna Wenerska moim zdaniem była główną kreatorką sukcesu DevelopResu Rzeszów w tym sezonie. Pokazały to zwłaszcza spotkania finałowe, szczególnie ten trzeci z ŁKS-em. Nie tylko wytrzymała ciśnienie, ale pokazała też ogromną dojrzałość w decydujących momentach. Czasami niektórzy rozgrywający mają w sobie odrobinę szaleństwa, ale ona to, co miała przygotowane, to zagrała - powiedział Magiera w "Polsat SiatCast".

Obaj zgodnie wytypowali również najlepszego ich zdaniem siatkarza sezonu. Tutaj zdecydowanym faworytem do zwycięstwa jest Wilfredo Leon, który sensacyjnie poprowadził Bogdankę LUK Lublin do triumfu w PlusLidze.

- Najważniejszy, najlepszy i wtedy kiedy było trzeba, to grał najlepszą siatkówkę - skwitował Bednaruk.

O wiele więcej wątpliwości u eksperta Polsatu Sport wzbudziły nominacje dla najlepszego obcokrajowca.

- Ja nie rozumiem tych nominacji, bo Benjamin Toniutti zagrał najsłabszy sezon odkąd przebywa w Polsce. Nie bardzo rozumiem nominacji dla Russella, bo zagrał słabo końcówkę sezonu. On zagrał dobrze w finale Ligi Mistrzów, ale to nie była PlusLiga. A Patrik Indra miał bardzo dobry sezon, ale mówimy o zespole, który zajął ósme miejsce. Zastanawiałbym się nad "odkryciem sezonu" dla niego, bo debiutował i zrobił na nas olbrzymie wrażenie. Nie widzę natomiast tutaj Grozdanova - najlepszego środkowego ligi, Tavaresa - najlepszego rozgrywającego obok Komendy. Nie widzę też Perry'ego. Te nominacje mi się gryzą. Jeżeli muszę wybierać z tej trójki, to wybiorę Indrę, bo nie mogę wybrać Russella, który grał słabo w fazie play-off, tym bardziej nie mogę postawić na Toniuttiego - rzekł Bednaruk.

