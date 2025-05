Massimo Botti wybrany Trenerem sezonu 2024/2025 podczas Gali 25-lecia PLS

Botti, pochodzący z Piacenzy 52-letni Włoch, rozpoczął swoją przygodę z siatkówką jako środkowy, osiągając największe sukcesy w latach 90. w barwach Parmy. Jako trener stawiał pierwsze kroki w rodzinnym mieście, w klubie Gas Sales Bluenergy Piacenza, gdzie najpierw pełnił funkcję asystenta, a następnie - w trakcie sezonu 2022/2023 - objął samodzielne stanowisko szkoleniowca i poprowadził zespół do triumfu w Pucharze Włoch. Mimo tego sukcesu jego umowa nie została przedłużona, co otworzyło mu drogę do przenosin do Polski.

Dołączenie Bottiego do Bogdanki LUK-u Lublin okazało się kluczowym momentem dla rozwoju klubu. Choć początkowo trenerem miał zostać Michał Mieszko Gogol, jego niespodziewany transfer do Japonii umożliwił Bottiemu debiut w PlusLidze. Już w pierwszym sezonie poprowadził drużynę do ćwierćfinału TAURON Pucharu Polski, eliminując faworyzowaną Asseco Resovię Reszów, a w rozgrywkach ligowych zajął piąte miejsce po emocjonującej rywalizacji z Projektem Warszawa.

Kampania 2024/2025 była pokazem pełni możliwości zespołu prowadzonego przez Bottiego. Wzmocniony między innymi przez Wilfredo Leona, Kewina Sasaka, Mikołaja Sawickiego oraz zagranicznych środkowych - Aleksa Grozdanowa i Fynniana McCarthy'ego - zespół najpierw sięgnął po Puchar Challenge, a następnie zdominował fazę play-off PlusLigi, eliminując JSW Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Wartę Zawiercie, by zdobyć pierwsze w historii mistrzostwo Polski. O tytuł Trenera Sezonu 2024/2025 rywalizował z Michałem Winiarskim oraz Piotrem Grabanem.

