Trzy polskie zwycięstwa na Roland Garros! Kawa na koniec dnia

Katarzyna Kawa przystąpiła do kwalifikacji drugiej wielkoszlemowej imprezy w tym sezonie - Roland Garros. Pierwszą przeciwniczką 143. w rankingu WTA Polki była niżej notowana Francuzka, 202. rakieta świata, Tessah Andrianjafitrimo.

W spotkanie lepiej weszła reprezentantka gospodarzy, która odskoczyła na 2:0. Kawa zdołała jednak odrobić przewagę już w kolejnych minutach, doprowadzając do remisu 2:2. Kluczowy w pierwszej partii okazał się siódmy gem. Wtedy Polka odebrała serwis Francuzce, a później bez problemów dowiozła przewagę do końca, zapisując przy swoim nazwisku jedynkę.

Druga odsłona rywalizacji rozpoczęła się od wzajemnej wymiany ognia. Najpierw breaka zdobyła Kawa, a momentalnie tym samym odwdzięczyła się Andrianjafitrimo. Przy stanie 2:1 dla Francuzki, ta miała dwie szanse na przełamanie, jednak Polka skutecznie wybrnęła z opresji. Następnie to Kawa dotarła do break pointa i wykorzystała go, odskakując na 4:2.

Mecz nasza rodaczka zakończyła jeszcze przy podaniu Andrianjafitrimo. W ostatnim gemie Kawa zaprezentowała efektowny i agresywny tenis, ostatecznie odnosząc w drugim secie wiktorię do trzech i awansując do drugiej rundy eliminacji Roland Garros.

Kawa jest trzecią polską tenisistką, która we wtorek triumfowała na paryskich kortach. Wcześniej bowiem swoje potyczki zwyciężyły Maja Chwalińska oraz Linda Klimovicova.

Katarzyna Kawa - Tessah Andrianjafitrimo 6:4, 6:3