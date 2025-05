UEFA oficjalnie przejęła wrocławski stadion. Trwają przygotowania do finału

Do finału Ligi Konferencji, w którym Chelsea Londyn zmierzy się z Realem Betis Sewilla zostało niewiele ponad tydzień. Po ostatnim meczu polskiej ekstraklasy Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok obiekt został przekazany UEFA i rozpoczęły się finalne przygotowania.

- Przekazanie stadionu wiąże się z wieloma zmianami m.in. dla gości, którzy chcieliby odwiedzić stadion. Zamknięta została m.in. esplanada, czy sklep z pamiątkami Śląska Wrocław. UEFA przejęła stadion, ale to nie oznacza, że my jako operator nie mamy już nic do roboty. Cały nasz dział techniczny jest mocno zaangażowany w ostatnie przygotowania, bo nikt nie zna tak dobrze tego stadionu jak oni – powiedział rzecznik Tarczyński Areny Marcin Janiszewski.

Wiele się dzieje wewnątrz stadionu, ale wiele też wokół obiektu. Na przystadionowym parkingu pojawiło się m.in. kilkadziesiąt kontenerów UEFA.

- Powstanie z nich jakby mini miasteczko. Są też na przykład dodatkowe generatory prądu. Za bocznymi boiskami powstaje centrum akredytacyjne dla dziennikarzy i zmienia się sam wygląd stadionu. To wygląda jak z meczami reprezentacji, kiedy emblematy Śląska Wrocław są zastępowane emblematami PZPN. Teraz będą to logotypy UEFA i finału Ligi Konferencji – wyjaśnił Janiszewski.

Cały czas trwają też prace przy murawie, która kilka tygodni temu została wymieniona z myślą o finale Ligi Konferencji. Nowe boisko zostało przetestowane przez Śląsk, który rozegrał na nim dwa ligowe mecze z Zagłębiem Lubin i Jagiellonią Białystok.

„Pielęgnacja murawy też jest nadal po naszej stronie. Test wypadł pozytywnie, ale to nie oznacza, że nic nie trzeba z tą trawą robić. Boisko ma być idealne i musimy tego dopilnować. I dopilnujemy, bo mamy wysokiej klasy fachowców. Mam nadzieję, że na tej pięknej zielonej murawie obie drużyny stworzą piękne widowisko” – podsumował Janiszewski.

Finał Ligi Konferencji zostanie rozegrany 28 maja o godzinie 21:00. Transmisja na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

JŻ, PAP