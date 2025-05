Wilfredo Leon wybrany Siatkarzem sezonu 2024/2025 podczas Gali 25-lecia PLS

Po przenosinach do Bogdanki LUK-u Lublin Wilfredo Leon stał się jednym z kluczowych graczy zespołu, prowadząc drużynę do historycznego mistrzostwa Polski oraz triumfu w Pucharze Challenge. Choć jego transfer do PlusLigi był szeroko komentowany, mało kto spodziewał się, że przyniesie aż tak spektakularne rezultaty. Wyróżniał się nie tylko skutecznością w ataku i zagrywce, ale też liderowaniem na boisku, co miało ogromne znaczenie w drodze po złoto.

Droga Leona do polskiej siatkówki zaczęła się wiele lat wcześniej - od przyjazdu do Rzeszowa, gdzie rozpoczął proces naturalizacji i zdobywania doświadczenia. Choć zawodowo związany był z potężnymi klubami jak Zenit Kazań czy Sir Safety Perugia, ostatecznie zdecydował się na transfer do Polski i grę w Lublinie. Jego sportowe DNA kształtowane było od najmłodszych lat - debiut w kubańskiej kadrze zaliczył w wieku 14 lat, a w kolejnych latach sięgał m.in. po wicemistrzostwo świata, mistrzostwo Europy czy olimpijskie srebro.

W sezonie 2024/2025 Leon imponował formą - był liderem klasyfikacji MVP (9 statuetek), najlepszym zagrywającym (86 asów), drugim punktującym (610 pkt) i czwartym atakującym ligi. O tytuł Siatkarza Sezonu 2024/2025 rywalizował z Tomaszem Fornalem, Arturem Szalpukiem i Bartoszem Kwolkiem.

