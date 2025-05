Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Hurkacz - Rinderknech?

Turniej w Genewie jest elementem przygotowań Hurkacz do wielkoszlemowego Roland Garros. Polak awansował do kolejnej rundy pokonując w pierwszym starciu Arthura Cazaux. Tym razem czeka go starcie w kolejnym Francuzem - Arthurem Rinderknechem.

ZOBACZ TAKŻE: Djoković podjął ważną decyzję. "Nie potrzebuję trenera"



Rinderknech w pierwszym starciu genewskiego turnieju pokonał Miomira Kecmanovica w dwóch stosunkowo szybkich setach.

Kto wygra mecz? Jaki będzie wynik meczu Hurkacz - Rinderknech w turnieju ATP w Genewie?

Mecz Hubert Hurkacz - Arthur Rinderknech rozpocznie się około godziny 15:00. Wynik meczu będzie dostępny tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport