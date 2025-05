Kołtoń aż nie mógł uwierzyć! "Niesamowite, co stało się z Tottenhamem"

Tottenham i Manchester na krajowym podwórku spisywały się wręcz fatalnie. Na jedną kolejkę przed zakończeniem sezonu "ManU", czekający na ligowe zwycięstwo od 16 marca, zajmuje w Premier League 16. miejsce. Jeszcze gorzej grały "Koguty", które są dopiero 17. Niżej jest już tylko strefa spadkowa.

- Angielskie media piszą o tym, że Spurs to najgorsza drużyna w historii Premier League, która nie spadła do Championship. To jest niesamowite, co stało się z Tottenhamem - powiedział w programie Polsat Futbol Cast Roman Kołtoń.



Dziennikarz "Prawdy Futbolu" zabrał też głos na temat drugiego z finalistów - Manchesteru United.



- Amorim jest bardzo szczery. Powiedział podczas konferencji prasowej, że nawet wygranie Ligi Europy nie rozwiąże problemów Manchesteru. Moim zdaniem jednak wiele kwestii ułatwi. Po pierwsze trofeum zawsze buduje drużynę, a po drugie daje prawo gry w Lidze Mistrzów - podkreślił Kołtoń.



Tomasz Hajto nie krył natomiast zdziwienia zapaścią "Czerwonych Diabłów".



- Manchester United to jest światowy top, jeśli chodzi o piłkarskie marki. To jest niesamowita historia, legenda - mówił.



Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

Finał Ligi Europy zostanie rozegrany w środę 21 maja. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja meczu Tottenham Hotspur - Manchester United od 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się natomiast już o 19:00.