W szwedzkim Sztokholmie i duńskim Herning odbywają się 88. mistrzostwa świata Elity w hokeju na lodzie. Środa jest dniem wolnym przed czwartkowymi ćwierćfinałami, ale w tym dniu zaplanowano losowanie meczów fazy zasadniczej 11. edycji Champions Hockey League (CHL). W gronie 24 drużyn, które wystąpią w tych elitarnych rozgrywkach znalazł się mistrz Polski – GKS Tychy.



Ostatnią edycję CHL wygrał szwajcarski zespół ZSC Lions Zurych, który w wielkim finale pokonał Farjestad Karlstad 2:1. Bohaterem decydującego starcia okazał się strzelec obu goli Sven Andrighetto. Honorową bramkę dla ekipy z Karlstad zdobył Per Aslund. Najbardziej utytułowanym klubem w obecnym formacie hokejowej Ligi Mistrzów jest Frolunda Goeteborg, która wygrała cztery z dziesięciu rozegranych edycji rozgrywek CHL. W sezonie 2020/21 rozgrywki Ligi Mistrzów zostały odwołane ze względu na COVID-19. W dotychczasowych dziesięciu sezonach Ligi Mistrzów sześć razy triumfowały kluby szwedzkie (czterokrotnie Frolunda, a po jednym razie Lulea IH i Rogle BK), a po dwa razy to trofeum zdobywały kluby fińskie (JYP Jyvaskyla i Tappara Tampere) i szwajcarskie (Geneve-Servette HC i ZSC Lions Zurych).

Do trzech razy sztuka?

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów wystąpią 24 drużyny. Po trzech przedstawicieli będą miały wszystkie "ligi założycielskie", a więc szwajcarska, szwedzka, fińska, niemiecka, czeska i międzynarodowa austriacka Ice Hockey League. Stawkę uzupełniła broniąca tytułu drużyna ZSC Lions Zurych (czwarty przedstawiciel ligi szwajcarskiej) oraz pięć zespołów, które otrzymały od organizatorów dziką kartę: GKS Tychy (mistrz Polski), Odense Bulldogs (mistrz Danii), Grenoble (mistrz Francji), Storhamar Hamar (mistrz Norwegii) oraz Belfast Giants (zwycięzca sezonu zasadniczego brytyjskiej Ligi EIHL).



Dla GKS-u Tychy będzie to trzeci start w rozgrywkach CHL (tyszanie mieli startować również w sezonie 2020/21, ale ze względu na COVID-19 rozgrywki zostały odwołane). Zespół GKS-u zdobył w sezonie 2024/25 mistrzostwo Polski pokonując w wielkim finale GKS Katowice.

Tyszanie w Lidze Mistrzów grali w latach 2018-2020. W swoim premierowym sezonie (2018/19) rywalizowali w grupie z Skellefteą AIK (Szwecja), IFK Helsinki (Finlandia) i HC Bolzano (międzynarodowa liga austriacka EBEL, obecna ICE HL). Zespół GKS-u zmagania grupowe zakończył na czwartym miejscu z dorobkiem trzech punktów. Tyszanie – jako pierwszy polski klub – wygrali mecz w tych rozgrywkach pokonując u siebie HC Bolzano 5:3.

W następnym sezonie (2019/20) zespół z Tychów znalazł się w grupie razem z zespołami Adler Mannheim (Niemcy) Djurgardens IF (Szwecja) i Vienną Capitals (międzynarodowa liga austriacka EBEL, obecna ICE HL). W swoim drugim starcie w CHL zespół GKS-u zainkasował 4 „oczka”. Najpierw przegrał u siebie po dogrywce z ekipą Mannheim 2:3, a później także na własnym lodowisku pokonał zespół z Wiednia 4:2 i także nie zdołał awansować do fazy pucharowej.

Unia o krok od historycznego awansu…

W zeszłym sezonie „dziką kartę” uprawniającą do gry w Champions Hockey League otrzymał zespół Re-Plast Unii Oświęcim, dla którego był to premierowy sezon w Lidze Mistrzów. Oświęcimianie zostali piątym polskim klubem, który wystąpił w tych elitarnych rozgrywkach. Wcześniej nasz kraj reprezentowały Cracovia (trzykrotnie), GKS Tychy (dwa razy) oraz JKH GKS Jastrzębie i GKS Katowice. Oświęcimianie w sześciu meczach zdobyli osiem punktów i był to najlepszy wynik spośród wszystkich drużyn z naszego kraju, które brały udział w LM. Unia do ostatniej kolejki miała realne szanse na awans do 1/8 finału tych elitarnych rozgrywek. Niestety, przegrana na wyjeździe z aktualnym mistrzem Czech – Ocelari Trzyniec 3:7 oraz wyniki kilku innych spotkań pozbawiły Unię szans na grę w fazie pucharowej. Ostatecznie oświęcimianie uplasowali się w tabeli na osiemnastym miejscu, a do zakwalifikowania się do fazy pucharowej zabrakło im tylko jednego punktu.



W sezonie regularnym, który wystartuje pod koniec sierpnia, wszystkie kluby utworzą jedną grupę i będą rywalizowały "systemem szwajcarskim". Zakłada on, że każdy zespół zagra w nowej fazie zasadniczej łącznie sześć spotkań, ale z każdym tylko raz (po trzy mecze u siebie i na wyjeździe). W tej formule nie będą rozgrywane mecze rewanżowe. Będzie również obowiązywała jedna tabela dla wszystkich ekip grających w tych rozgrywkach. Szesnaście najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansuje do fazy pucharowej, która będzie rozgrywana w dotychczasowym formacie (1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał, który zaplanowano na 3 marca 2026 roku).



Podtrzymane zostaną również wprowadzone w ubiegłym roku przepisy dotyczące między innymi kar mniejszych. Drużyna, która grając w osłabieniu straci gola, dalej będzie grała w osłabieniu, a kara nie zostanie anulowana. Stanie się to natomiast, gdy to zespół grający w osłabieniu zdobędzie bramkę.

Podział na koszyki i zasady losowania…

Środową ceremonię losowania grup hokejowej Ligi Mistrzów w Sztokholmie poprowadzą Monika Reinhard, dyrektor operacyjny CHL i prezydent CHL Jörgen Lindgren. Pomagać im będzie menadżer sportowy Champions Hockey League, Remo Elsinger, który przeprowadzi nas przez wszelkie konflikty, które mogą pojawić się w trakcie losowania. W czasie losowania pojawi się także jedna z najbardziej utytułowanych siedmioboistek na świecie Carolina Klüft oraz Adam Keefe, który od ponad dekady tworzy potęgę Belfast Giants, grającej w brytyjskiej Elite Ice Hockey League (EIHL).



W pierwszym koszyku z najwyższym numerem rozstawiony jest aktualny triumfator CHL – ZSC Lions Zurych (w sezonie 2024/25 wywalczył także mistrzostwo Szwajcarii). W najwyższej puli znaleźli się także mistrzowie krajów będących w gronie założycieli Champions Hockey League (jest to mistrz Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Finlandii, Czech i międzynarodowej Ice Hockey League, jednak mistrz ligi ICE znalazł się w drugim koszyku).



W drugim i trzecim koszyku znalazły się pozostałe zespoły z lig założycielskich. Czwarty koszyk uzupełniła ostatnia najsłabsza drużyna z rankingu lig założycielskich (jest to trzeci przedstawiciel ligi ICE – HC Bolzano) oraz mistrzowie pięciu „Lig Challenge”, którzy otrzymali „dziką kartę” i w tym gronie jest między innymi zwycięzca Polskiej Hokej Ligi, drużyna GKS-u Tychy. Wiadomo, że tyszanie wylosują po dwa zespoły z koszyków I, II i III. Z jednym rywalem z każdego koszyka zmierzą się u siebie, a z drugim na wyjeździe. Wiadomo, że mistrzowie Polski nie trafią na żaden zespół ze swojego koszyka.



Pierwsza część sezonu, a więc faza zasadnicza, będzie rozgrywana w "systemie szwajcarskim". Wszystkie zespoły utworzą jedną grupę i każda drużyna zagra po sześć spotkań, ale z każdą ekipą tylko raz. Szesnaście najlepszych drużyn po sezonie zasadniczym awansuje do fazy pucharowej.

Oficjalny podział na koszyki przed losowaniem grup Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie w sezonie 20252/26:

Koszyk I: ZSC Lions Zurych (Szwajcaria/obrońca tytułu), Lulea HF (Szwecja), Lozanna HC (Szwajcaria), Eisbaren Berlin (Niemcy), Kometa Brno (Czechy), KalPa Kuopio (Finlandia).



Koszyk II: RB Salzburg (Liga ICE), Brynas Gavle (Szwecja), SC Berno (Szwajcaria), ERC Ingolstadt (Niemcy), Sparta Praga (Czechy). Lukko Rauma (Finlandia).



Koszyk III: KAC Klagenfurt (Liga ICE), Frolunda HC Goeteborg (Szwecja), EV Zug (Szwajcaria), Fischtown Pinguins Bremerhaven (Niemcy), Mountfield HK Hradec Kralove (Czechy), Ilves Tampere (Finlandia).



Koszyk IV: HC Bolzano Foxes (Liga ICEHL), Belfast Giants (Wielka Brytania, Liga EIHL), Storhamar Dragons Hamar (Norwegia), Les Bruleurs de Loups de Grenoble (Francja), Odense Bulldogs (Dania) i GKS Tychy (Polska).



Transmisja losowania fazy zasadniczej Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:00.

