Najpierw wyrzucili ją z igrzysk, potem zniknęła. Teraz wraca z niespodziewanym ogłoszeniem

Luana Alonso to młoda pływaczka z Paragwaju, która znalazła się w reprezentacji kraju na Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu. W trakcie imprezy wyrzucono ją jednak z wioski olimpijskiej. Było to związane z niewłaściwym zachowaniem, w tym m.in. opuszczeniem na noc wioski czy też noszeniem prywatnych ubrań zamiast oficjalnego stroju reprezentacji Paragwaju.

Konsekwencje takiego postępowania były bardzo poważne, a po powrocie do kraju Luana Alonso zdecydowała się na sensacyjne zakończenie kariery sportowej. W chwili podejmowania decyzji o rezygnacji z pływania nie należała do ścisłej światowej czołówki.

W Paryżu reprezentowała Paragwaj na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. Podobnie było trzy lata wcześniej w Tokio. Niestety w obu przypadkach nie przebrnęła przez kwalifikacje i zabrakło jej w wyścigach półfinałowych. Tym samym samo zakończenie kariery przez Alonso nie było tak szeroko komentowane, jak jej zachowanie w wiosce olimpijskiej i to, co wydarzyło się po powrocie do kraju.

Zamiast pływania platforma z treściami dla dorosłych



Zaledwie 20. letnia Luana Alonso spróbowała odnaleźć się w nowej roli po rzuceniu sportu. Zdecydowała się na zarabianie w inny sposób i otworzyła konto na jednej z popularnych platform dla osób dorosłych. Korzysta tam ze swojej urody i wysportowanego ciała, co jest zasługą wielu lat spędzonych na treningach.

Takie zachowanie wzbudziło dodatkowe kontrowersje. Afera wokół Luany Alonso wpłynęła na jej popularność, o czym świadczy m.in. liczba subskrybentów na Instagramie. Na ten moment obserwuje ją już ponad 1,1 mln użytkowników.

Czy Luana Alonso wróci do wyczynowego pływania?



Luana Alonso na swoim koncie na Instagramie zapowiedziała powrót do pływania. Zrobiła to, odpowiadając jednemu z fanów w komentarzach. Na ten moment zadeklarowała, że w 2026 roku chce znów zacząć pływać. Nie jest jednak przekonana co do tego, czy będzie to pływanie wyczynowe i na poziomie takim, który uprawni ją do startu w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich.

Te odbędą się już w 2028 roku w Los Angeles, więc czasu na przygotowania jest bardzo mało. Jednocześnie trudno wyobrazić sobie, aby Paragwajka doszła do formy, która pozwoli jej walczyć z najlepszymi pływaczkami globu.

Nie wiadomo też, czy Luana Alonso będzie kontynuowała swoje dotychczasowe zajęcie. Najbliższe miesiące powinny dać odpowiedź na to pytanie. Jedno jest pewne. Jej losy interesują wiele osób na całym świecie, ponieważ zyskała sporą popularność.

