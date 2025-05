Olbrzymia stawka finału Ligi Europy. Czegoś takiego jeszcze nie było

Aż ciężko uwierzyć, że w finale Ligi Europy zagrają drużyny, które w tabeli Premier League zajmują miejsca... tuż nad strefą spadkową. Tak źle w przypadku "Kogutów" i "Czerwonych Diabłów" nie było od wielu lat. Tottenham plasuje się na 17. lokacie z bilansem 11 zwycięstw, pięciu remisów i aż 21 porażek! Niewiele lepiej wygląda sytuacja United, który zajmuje 16. miejsce z dziesięcioma wygranymi, dziewięcioma remisami i 18 porażkami, wyprzedzając swoich najbliższych rywali o punkt.

Marnym pocieszeniem jest fakt, że obie ekipy są pewne utrzymania. Na kolejkę przed końcem sezonu mogą nieznacznie poprawić swoją pozycję, ale nie ulega wątpliwości, że zarówno Tottenham i jak Manchester United już dawno rzuciły ręcznik w Premier League, skupiając całą swoją uwagę na Lidze Europy.

To właśnie te rozgrywki są ostatnią deską ratunku dla jednych i drugich. Wygrana w drugich, co do prestiżu zmaganiach europejskich w klubowej piłce nożnej, to nie tylko splendor i trofeum do gabloty. To przede wszystkim przepustka do gry w elitarnej Champions League, co niesie za sobą i chwalę i pieniądze. Dodatkowo triumfator Ligi Europy zagra na początku kolejnego sezonu o Superpuchar Europy, co daje możliwość na kolejny skalp. A przecież oba kluby są głodne sukcesów. Dotyczy to zwłaszcza Tottenhamu, który nie może narzekać na nadmiar pucharów na półce.

Obaj angielscy giganci, mimo fatalnej postawy na krajowym podwórku, przebrnęli przez fazę pucharową Ligi Europy. Tottenham wyeliminował kolejno AZ Alkmaar (0:1, 3:1), Eintracht Frankfurt (1:1, 1:0) oraz Bodo/Glimt (3:1, 2:0). Z kolei Manchester United uporał się z Realem Sociedad (1:1, 4:1), Olympique Lyon (2:2, 5:4) oraz Athletic Bilbao (3:0, 4:1).

Oba zespoły rywalizowały ze sobą w tym sezonie trzykrotnie i za każdym razem lepszy był Tottenham. Ekipa z Londynu wygrała w Premier League odpowiednio 3:0 na Old Trafford i 1:0 u siebie. W międzyczasie "Koguty" pokonały Manchester United na własnym boisku w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej 4:3. Czy to zatem sprawia, że faworytem jest... Manchester? Nie od dziś bowiem wiadomo, że forma w rozgrywkach krajowych i europejskich często nie idzie ze sobą w parze, zwłaszcza w finale, który rządzi się swoimi prawami. Dlatego tak bardzo warto śledzić ten mecz.

Finał Ligi Europy zostanie rozegrany w środę 21 maja. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja meczu Tottenham Hotspur - Manchester United od 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się natomiast już o 19:00.

Polsat Sport