Wisła zakończyła rundę zasadniczą na pierwszym miejscu z bilansem 25 zwycięstw i tylko jednej porażki, podobnie jak druga Industria Kielce. O pozycji lidera zadecydował zatem bilans bezpośrednich starć, który wypadł korzystniej dla "Nafciarzy". Ci w pierwszej rundzie play-off nie mieli problemów z pokonaniem MKS-u Kalisz.

Górnik do ostatniej kolejki walczył, aby uniknąć w ćwierćfinale gigantów z Płocka i Kielc. Ostatecznie zabrzanom udało się zrealizować ten cel, zajmując piąte miejsce z takim samym dorobkiem punktowym, co będące poniżej Wybrzeże Gdańsk i Gwardia Opole. Szczypiorniści z Górnego Śląska sprawili małą niespodziankę i wyeliminowali Chrobrego Głogów, awansując tym samym do strefy medalowej.

W pierwszym meczu półfinałowym Wisła wygrała z Górnikiem 40:25. Rywalizacja w play-off toczy się do dwóch zwycięstw.

