Polskie siatkarki rozpoczynają kolejny sezon reprezentacyjny. Poprzednie lata przyniosły kilka ważnych osiągnięć - ćwierćfinały MŚ 2022, igrzysk olimpijskich Paryż 2024 oraz dwa brązowe medale VNL. Polki walczą o miejsce w światowej czołówce, a kibice czekają na kolejne emocjonujące starcia z siatkarskimi potęgami.

Zobacz także: Przed Polkami pierwszy turniej w sezonie. Poznaliśmy skład

Rok 2025 to dla reprezentacji Polski dwa wielkie wydarzenia. Pierwszym będzie Liga Narodów siatkarek, której faza finałowa zostanie rozegrana w dniach 23–27 lipca w Atlas Arenie w Łodzi. Drugie to mistrzostwa świata, które odbędą się w Tajlandii od 22 sierpnia do 7 września.

Pierwszym akcentem sezonu reprezentacyjnego będzie towarzyski turniej o Puchar Prezydenta Koszalina, zaplanowany na 23–25 maja. Cztery drużyny będą rywalizowały systemem "każdy z każdym". Polki rozpoczną zmagania w piątek, spotkaniem z reprezentacją Bułgarii. W sobotę zostanie rozegrany mecz ze Szwecją, a na niedzielę zaplanowano starcie z Francją.

Dla Polek, Bułgarek i Francuzek turniej w Koszalinie będzie sprawdzianem przed Ligą Narodów, która rozpocznie się 4 czerwca. Reprezentacja Szwecji wystartuje natomiast w Złotej Lidze Europejskiej.



Siatkówka - turniej o Puchar Prezydenta Koszalina 2025. Transmisje meczów:

2025-05-23: Francja – Szwecja (piątek, godzina 15.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-23: Polska – Bułgaria (piątek, godzina 18.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-24: Bułgaria – Francja (sobota, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-24: Polska – Szwecja (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-25: Bułgaria – Szwecja (niedziela, godzina 15.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-05-25: Polska – Francja (niedziela, godzina 18.30; transmisja – Polsat Sport 1).