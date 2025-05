Wimbledon 2025 to jeden z wielkoszlemowych turniejów tego roku. Oczy kibiców z całego tenisowego świata będą zwrócone na korty w Londynie, gdzie najlepsi tenisiści i tenisistki na świecie powalczą o końcowy triumf.

Jeśli chodzi o tenisistów, tytułu z zeszłego roku w singlu bronić będzie Hiszpan Carlos Alcaraz. Wśród tenisistek rok temu triumfowała Czeszka Barbora Krejcikova. W grze mieszanej najlepszy był Jan Zieliński w duecie z Hsieh Su-wei z Tajwanu.

Kiedy Wimbledon 2025?

Kiedy Wimbledon 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani tenisa.

Jeśli chodzi o turniej główny, start Wimbledonu zaplanowano na 30 czerwca. Rywalizacja potrwa do 13 lipca.

Terminarz Wimbledon 2025

Jeśli chodzi o terminarz Wimbledonu, w 2025 roku główna drabinka rozpocznie zmagania 30 czerwca. Zmagania zakończą się 13 lipca.

Godzina meczów Wimbledon 2025

Jeśli chodzi o godziny meczów Wimbledonu, będą one podawane w przeddzień danych spotkań czy rund turniejów. Godziny Wimbledonu 2025 są niezwykle korzystne dla polskich kibiców - mecze nie są rozgrywane bowiem w godzinach nocnych polskiego czasu, jak ma to miejsce na przykład podczas US Open czy Australian Open.

Iga Świątek na Wimbledon 2025

Jak na osiągnięcia najlepszej polskiej tenisistki, Iga Świątek i Wimbledon to z pewnością nie jest "duet" idealny. Dość powiedzieć, że biorąc pod uwagę wszystkie turnieje wielkoszlemowe, na Wimbledonie Świątek zanotowała najmniej korzystny wynik - jej największym osiągnięciem jest ćwierćfinał z 2023 roku.

Choć Świątek ostatnio nie notuje najlepszych wyników i spadła w rankingu WTA, a nawierzchnia trawiasta nie należy do jej ulubionych, nie ulega wątpliwości, że podczas tegorocznej edycji Polka mimo wszystko znajdzie się w gronie faworytek do końcowego zwycięstwa.

Hubert Hurkacz na Wimbledon 2025

Polscy kibice z pewnością spore nadzieje mogą również wiązać ze startem Huberta Hurkacza. Do tej pory najlepszy wynik Hurkacza w Wimbledonie to półfinał w 2021 roku. Jak podczas Wimbledonu 2025 poradzi sobie najlepszy polski tenisista?

Transmisje Wimbledon 2025. Gdzie obejrzeć?

Gdzie obejrzeć Wimbledon 2025? Transmisje Wimbledonu będą dostępne dla kibiców na sportowych antenach Polsatu. Jeśli chodzi o stream online Wimbledonu, zmagania najlepszych tenisistów i tenisistek będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport