Angielskie media bezlitosne dla Manchesteru i... Tottenhamu po finale Ligi Europy. Wymowne, co sugerują

"Musimy patrzeć na pozytywy, a jedynym pozytywem jest to, że możemy iść tylko w górę. Jesteśmy na dnie i musimy sprawić, aby klub był w miejscu, na które zasługuje" - to słowa piłkarza Manchesteru United, Luke'a Shawa, którego cytuje SkySports. Angielscy dziennikarze zastanawiają się nad przyszłością zespołu z Old Trafford i zadają sobie pytania, czy projekt kierowany przez Rubena Amorima ma jeszcze sens. Co ciekawe, sam zainteresowany podkreśla, że jeżeli zarząd oraz kibice chcą jego odejścia, to zrobi to następnego dnia, ale on sam nie zamierza rezygnować.

"Jestem pewny siebie. Nie zmienię niczego w sposobie, w jaki robię pewne rzeczy" - takie słowa wobec fatalnej dyspozycji w Premier League i przegranym finale Ligi Europy można zinterpretować jako faux pas.

ZOBACZ TAKŻE: Piękne gole, nieziemskie asysty i efektowne parady! Tak wyglądał ten sezon Ligi Europy (WIDEO)

Na stronie SkySports umieszczono również sondę z pytaniem, czy trener Tottenhamu Ange Postecoglou powinien odejść lub dalej pracować w Londynie. Aż 74 procent respondentów uznało, że Australijczyk po triumfie w Lidze Europy powinien dostać kolejną szansę.

"Na 15 zawodników, którzy wystąpili w finale, tylko Son miał powyżej 28 lat. Większość piłkarzy szczyt swoich piłkarskich karier ma przed sobą. Postecoglou niezłomnie podkreśla, że powodem fatalnej postawy Tottenhamu w tym sezonie Premier League były kontuzje, mimo że nie może to stanowić usprawiedliwienia. Z drugiej strony Australijczyk dał kibicom Tottenhamu to, czego nie dał ani Mauricio Pochettino, ani Antonio Conte, ani Jose Mourinho, czyli trofeum" - zaznaczają dziennikarze SkySports.

"A zatem bez Ligi Mistrzów dla Manchester United i bez stu milionów funtów. To będzie dopiero drugi taki przypadek w ostatnich 35 latach, kiedy zespół ten nie zagra w europejskich pucharach. Ruben Amorim może uważać, że wcale nie jest to najgorsza rzecz, bo będzie więcej czasu na pracę z zawodnikami, którzy nie będą rozkojarzeni meczami w środku tygodnia, ale dla członków rodziny Glazerów to olbrzymia dziura budżetowa i olbrzymia rysa na dumie klubu" - czytamy w "Daily Mail".

Żurnaliści dodają, że miniony sezon zakończony aż 20 porażkami we wszystkich rozgrywkach był pod tym względem najgorszym od 1974 roku!

"The Mirror" podkreśla koniec 17-letniej posuchy Tottenhamu w walce o trofeum do gabloty. Tutaj też pojawia się sonda dla kibiców, a w niej pytania "czy był to najgorszy finał w historii?" - aż 69 procent użytkowników uznało, że tak oraz "czy Tottenham będzie najgorszym w historii reprezentantem Anglii w Lidze Mistrzów?". Tutaj zdania są bardziej podzielone, bo 53 procent osób uznało, że jednak nie.

Zdaniem byłego obrońcy Liverpoolu, obecnie eksperta piłkarskiego Jamiego Carraghera, los Postecoglou jest już dawno przesądzony.

"Będę bardzo zaskoczony, niezależnie od wyniku w finale Ligi Europy, jeżeli utrzyma posadę. Nie uważam, żeby tak się stało. Zostały mu jeszcze dwa mecze na ławce Tottenhamu" - powiedział dla "CBS Sports" Anglik jeszcze przed finałem.

Ponadto angielskie media podkreślają, że ku ironii losu, Tottenham doczekał się pierwszego od lat trofeum po odejściu swojego najlepszego piłkarza - Harry'ego Kane'a.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport