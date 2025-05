Fornal naprawdę to powiedział! Kibice Jastrzębia mogą otwierać szampana!

Fornal spędził w Jastrzębiu sześć ostatnich sezonów, zapisując się w historii klubu jako jedna z największych legend. W tym okresie udało się bowiem sięgnąć po wiele sukcesów.

Jeszcze przed zakończeniem tego sezonu było jasne, że doświadczony przyjmujący zmieni barwy klubowe. Ostatni raz można było zobaczyć Fornala w drużynie z Jastrzębia podczas turnieju finałowego Ligi Mistrzów w Łodzi. Udało mu się sięgnąć po brązowy medal.

Klub ze Śląska opublikował we czwartek nagranie z Fornalem, który nie wyklucza, że do Jastrzębia jeszcze wróci.

- Ostatni raz jako zawodnik Jastrzębskiego Węgla mam okazję z wami rozmawiać. Dziękuję za te wspaniałe sześć lat. To było coś niesamowitego móc grać przed wypełnioną halą. Zrobiłem, co mogłem. Oddałem wam całego siebie, zostawiłem zdrowie, zostawiłem wszystko, co miałem. Trochę wygraliśmy, trochę przegraliśmy, ale mam nadzieję, że zapamiętacie mnie dobrze. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że klub cały czas będzie odnosił sukcesy, może jeszcze przetniemy się gdzieś na szlaku. Kto wie, mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że jeszcze kiedyś się tutaj spotkamy i jeszcze raz tę koszulkę założę - powiedział.

Fornal trafił do Jastrzębskiego Węgla w 2019 roku. Wcześniej bronił barw Czarnych Radom. Zdobył trzy mistrzostwa Polski, Puchar Polski, dwa Superpuchary Polski oraz dwa srebrne medale i brąz w Lidze Mistrzów. Z reprezentacją Polski wygrał Ligę Narodów, mistrzostwo Europy oraz sięgnął po srebro mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich.

W nadchodzącym sezonie 27-letni przyjmujący będzie zawodnikiem tureckiego Ziraat Bankasi.

Polsat Sport