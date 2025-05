Jest decyzja polskiego siatkarza! "Zagram w drużynie, która mnie ukształtowała"

Rafał Sobański (rocznik 1991) grał w Trefli Gdańsk w latach 2007–12. Występował w drużynach młodzieżowych, a następnie trafił do pierwszego zespołu, z którym w 2011 roku wywalczył awans do PlusLigi. Kolejne sezony spędził w klubach GKS Katowice, MKS Będzin, Gwardia Wrocław i Norwid Częstochowa. Łącznie rozegrał osiem sezonów w PlusLidze i wystąpił w 179 meczach.

– To właśnie tutaj zaczynałem swoją przygodę z profesjonalną siatkówką, dlatego ogromnie się cieszę, że w kolejnym sezonie nadal będę mógł reprezentować drużynę, która mnie ukształtowała, oraz miasto, które dało mi możliwości rozwoju – powiedział Rafał Sobański.

– Moim priorytetem jest pomoc zespołowi - chcę, aby nasza codzienna praca przynosiła jak najlepsze efekty i jednocześnie sprawiała nam radość. Zdecydowałem się na przedłużenie kontraktu, ponieważ Trefl Gdańsk to klub na najwyższym poziomie organizacyjnym - mam tutaj wszystko, czego potrzebuję, aby w pełni skupić się na treningu i grze. Dodatkowo Gdańsk to wspaniałe miejsce do życia, a także miasto z fantastycznymi kibicami, którzy tworzą niesamowitą atmosferę – dodał przyjmujący Trefla.

– Bardzo się cieszę, że Rafał zostaje z nami na kolejny sezon. To zawodnik, który wnosi do zespołu przede wszystkim doświadczenie. Jego zaangażowanie oraz charakter są nieocenione, zarówno w trakcie treningów, jak i podczas meczów – zaznaczył prezes klubu Dariusz Gadomski.

Polsat Sport, treflgdansk.pl