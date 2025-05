Kibice siatkówki czekali na tę wiadomość! Joanna Wołosz będzie kontynuowała piękną przygodę

Joanna Wołosz jest siatkarką Imoco Volley od 2017 roku. Trafiła tu z Chemika Police, ale drużyna z Conegliano nie była jej pierwszym włoskim klubem; wcześniej, w latach 2013–15 reprezentowała barwy Unendo Yamamay Busto Arsizio.

Polska rozgrywająca w barwach Imoco Volley kolekcjonuje trofea. Wywalczyła siedem tytułów mistrza Italii, sześć Pucharów Włoch oraz siedem Superpucharów. Trzykrotnie wygrała Ligę Mistrzyń (2021, 2024, 2025); w obecnym sezonie jej drużyna wygrała w finale z Savino Del Bene Scandicci 3:0. Trzykrotnie triumfowała też w Klubowych Mistrzostwach Świata.

– Przez wiele lat od kiedy jestem tutaj w Conegliano, miałam sytuację, gdy inne kluby składały mi oferty, i to jakie oferty! Czasami nawet myślałam, czy po tylu sezonach to właściwy czas na zmianę, ale w tych przypadkach stworzyłam własną tabelę, aby ocenić zalety i wady pozostania tutaj… Cóż, zawsze było zbyt wiele zalet, zbyt wiele pozytywnych rzeczy, które ułatwiały mi podjęcie decyzji – powiedziała Wołosz, cytowana przez klubową stronę.

– W tym roku zrobiliśmy "all in", ale nie chcę przestać. Już patrzymy w przyszłość i wciąż mamy wspólnie wiele nowych kart do zapisania. Tego lata trochę odpocznę, ale moje serce będzie w Conegliano. Do zobaczenia w sierpniu na kolejny wspaniały sezon! – dodała polska siatkarka.