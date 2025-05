Konkurent Szczęsnego z powołaniem do reprezentacji! Wystarczyło kilka meczów

Marc-Andre ter Stegen dopiero kilka tygodni temu wrócił do pełnej sprawności po poważnej kontuzji i rozegrał zaledwie 2 spotkania w barwach "Blaugrany". Julian Nagelsmann nie miał jednak wątpliwości co do dyspozycji bramkarza i zdecydował się powołać go na półfinałowe spotkanie Ligi Narodów, które odbędzie się w czerwcu.